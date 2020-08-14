مفاجأة .. رمضان صبحي وافق على الانتقال للزمالك

تصدر اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الإنجليزي خلال الساعات القليلة الماضية، المشهد في الشارع الرياضي المصري ، وذلك بعد أن رفض “صبحي” الاستمرار مع النادي الأهلي، إعلانه رغبته في الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز.

الجدير بالذكر أن “رمضان صبحي” انتقل إلى النادي الأهلي معارا من هدرسفيلد على فترتين، انتهت الأخيرة منهما في شهر يونيو الماضي، ورفض هدرسفيلد استمراره حتى نهاية الموسم الحالي.

وبعد مفاوضات طويلة بدأت في شهر أبريل 2020، حسم النادي الأهلي الأمر مع نادي هدرسفيلد قبل أن يتراجع رمضان صبحي ويخطر إدارة النادي الأهلي برغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز.. للتفاصيل اضغط هنا.

مفاجأة الزمالك

كشف مصدر بإدارة نادي الزمالك عن مفاجأة كبيرة بشأن تفاوض الزمالك، مع اللاعب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر ونادي هيدرسفيلد.

وأضاف المصدر أن نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، والذي تم تفويضه من نادي هيدرسفيلد للتفاوض مع الأندية المصرية التي ترغب في شرائه.

وأضاف المصدر: “تواصل الزمالك مع الوكيل وطلب التعاقد مع رمضان صبحي، قدمنا عرضا بـ4 ملايين يورو لضم اللاعب، مقابل عرض بقيمة 3.25 مليون من جانب الأهلي، ما تسبب في تعطيل الصفقة بالنسبة للأخير”.

وأردف “بعدها تقدم بيراميدز بعرض رسمي مقابل 4 ملايين و500 ألف يورو، وتمت الموافقة علي بيعه لبيراميدز في النهاية”.

وأعلن المصدر مفاجأة مدوية بالإشارة إلى أن اللاعب رمضان صبحي، قد وافق على الانتقال لصفوف نادي الزمالك.

واختتم المصدر حديثه: “لكن زيادة قيمة عقده في بيراميدز وحصوله على ما يزيد عن 80 مليون جنيه في 3 مواسم جعلته يعتذر لنا، ويفضل الانتقال لنادي بيراميدز”.