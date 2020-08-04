مكافحة العدوى توضح حقيقة حدوث في شراسة فيروس كورونا

أوضح مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، الدكتور إيهاب عطية، إنه لم يثبت حتى الآن انتقال فيروس كورونا عن طريق الهواء.

وأعلن أن منظمة الصحة العالمية نفت حدوث تغير في شراسة فيروس كورونا، وحذر المواطنين من السماع للشائعات المنتشرة أن فيروس كورونا اصبح ضعيف وغير خطير كما كان في بداية الأزمة، وعليهم أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس وتجنب الإصابة به.

وأضاف مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: “أن التعامل مع شخص مصاب وجها لوجه وانتقال الفيروس من خلال التنفس والرذاذ هو الأمر المؤكد حتى الآن لانتقال كورونا بين المواطنين، لافتًا إلى وجود احتمالات من انتقال كورونا في حالة تواجد مريض بجوار تكييف شباك.”

وتابع مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان تصريحاته قائلاً: “المراوح تمثل أسوأ أنواع التهوية لدورها في نقل الرذاذ لمسافة أبعد، مشيرًا إلى أن التهوية الطبيعية تمثل أفضل أنواع التهوية وإن فاعلية الكمامة القماش مرهون بارتداء الجميع لها خاصة المصابين بكورونا.”