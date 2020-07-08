مميزات الصك الإسلامي من بنك البركة

تعتبر شهادات الادخار واحدة من أهم الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك، للحفاظ على أموالك لمدة طويلة مع التمتع بعائد يزيد من هذه المدخرات.

ويعرض بنك البركة مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بمدد تبدأ من ثلاث سنوات وحتى عشر سنوات، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتمتاز شهادات بنك البركة بالعوائد التنافسية على مدخراتك، إذ تتنوع العوائد وفقًا لمدد الشهادات ودوريات صرف العائد المختلفة لتتوافق مع تفضيلات جميع العملاء.

كما تتضمن باقة شهادات بنك البركة، صك البركة الإسلامي ذو العائد المتغير، والذي يمنح عوائد مميزة لأربع دوريات صرف مختلفة (ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي، تراكمي).

المميزات:

– مدة الصك 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي ليوم الشراء.

– فئة الصك 1000 جنيه ومضاعفاتها ودون حد أقصى.

– يبدأ احتساب العائد اعتبارًا من اليوم التالي للشراء.

– العائد إسلامي بدوريات صرف مختلفة (ربع سنوي/ نصف سنوي/ سنوي/ تراكمي في نهاية المدة) ويتم عمل تسوية نهائية في نهاية كل سنة مالية.

– في حالة صرف العائد تراكمي في نهاية المدة يجوز لصاحب الصك الحصول على 50% من العائد المجمع له بعد مضي 5 سنوات من عمر الصك.

عائد صك البركة:

دورية صرف ربع سنوية، العائد 10.75% سنويًا.

دورية صرف نصف سنوية، العائد 11% سنويًا.

دورية صرف سنوية، العائد 11.3% سنويًا.

دورية صرف تراكمية (في نهاية المدة)، العائد 20% سنويًا.