مميزات قرض أصحاب المهن الحرة من البنك الأهلي

باقة متميزة من القروض الشخصية بخصائص متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء يقدمها البنك الأهلي المصري، تتضمن قرض أصحاب المهن الحرة.

ويعرض البنك القرض بقيمة تصل إلى 700000 جنيه، فترة سداد حتى 7 سنوات، ومعدل فائدة تبدأ من 19% متناقص سنويًا بإجراءات ميسرة وبسيطة.

تفاصيل القرض:

• مبلغ القرض يصل إلى 700000 جنيه.

• تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا.

• الفائدة تبدأ من 18.5% متناقصة سنويًا.

• دون ضامن.

• فترة سداد حتى 7 سنوات.

شروط الحصول على القرض:

– حد أدنى 3 سنوات عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 5 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

– ألا يقل عمر المقترض عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 في نهاية التمويل.

المصاريف والرسوم:

– المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدمًا بحد أدنى 300 جنيه.

– عمولة السداد المبكر للتمويل 3% من المبلغ المدفوع حال السداد النقدي، 5% حال السداد بأي وسيلة دفع أخرى.

– غرامة تأخير سداد القسط 20 جنيهًا شهريًا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.

الأوراق المطلوبة:

– صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

– إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

– صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

– صورة البطاقة الضريبية السارية موضحًا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

– مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

– عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الأعمال).

– كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.