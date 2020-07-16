منظمة الصحة العالمية: الحياة لن تعود لطبيعتها إلا بشرط

قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن بعض العلماء طالبوا المنظمة بالإعلان عن أدلة لإنتقال كورونا عبر الهواء، مشيرا إلى أن “الصحة العالمية” تعمل مع مجموعة خبراء لدراسة انتقال كورونا عبر الهواء.

وأضاف ” حشيش”، في مداخلة عبر سكايب لبرنامج “مساء دي إم سي”، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن منظمة الصحة العالمية تعمل فى 1700 تجربة إكلينيكية للوصول لدواء لكورونا، ونسعي للتسريع بالتجارب للوصول لنتائج بشأن مواجهة الفيروس، لافتا إلى أن هناك 160 لقاح فى طور التجارب الإكلينيكية، وبعض اللقاحات كونت خلايا مضادة ضد كورونا.

وأكد أن الحياة لن تعود لطبيعتها إلا بتطعيم الجميع على وجه الأرض، والتطعيمات للأطفال مهمة جدا ونحتاج للإبتعاد عن الزحام كإجراء وقائي، قائلا: “برنامج التطعيمات في مصر عريق ونثق به”.