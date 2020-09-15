مصادرة المبنى ومنع البناء في 3 محافظات.. تعرف علي تفاصيل منظومة البناء الجديدة وموعد اصدارها

يرتقب المصريين الإعلان الرسمي عن منظومة البناء الجديدة، والتي تشمل صيغة جديدة للتراخيص الحالية بالاضافة إلى تحديد عدد الأدوار المسموح بها في كل منطقة إلى جانب منع إصدار تراخيص بناء جديدة في بعض المناطق والمدن على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم إعلان كافة تفاصيل منظومة البناء الجديدة، بالتزامن مع نهاية مهلة الـ6 أشهر التي منحها الرئيس السيسي للحكومة وذلك لإتمام المنظومة والتي سوف تنتهي بتاريخ 24 نوفمبر المقبل.

وكشف مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد قاسم، عن ملامح منظومة تراخيص البناء الجديدة التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعكف على الانتهاء منها لبدء تطبيقها.

وقال الدكتور خالد قاسم، إن تراخيص البناء الجديدة سوف تكون بمثابة عقد بين المواطن والدولة، على أن يكون هذا العقد من عدة بنود على كل طرف الالتزام بها.

وتابع متحدث الوزارة: “الترخيص هيكون عبارة عن عقد مكون من بنود ويتم تنفيذ البناء على مراحل وفي نهاية كل مرحلة سوف تشكل لجان للمتابعة والتقييم على الأرض لبيان مدى مطابقة الواقع للاشتراطات المنصوص عليها في الترخيص، بمعنى أنه بالنسبة للأبراج لن يتم منح إذن الانتقال لبناء الدور الأرضي قبل الانتهاء من إنشاء الجراج والتأكد من مطابقته للاشتراطات الواردة بالترخيص”.

وأشار “قاسم” إلى أنه سيتم تطبيق جميع الأكواد المصرية المتعلقة بالبناء سواء فيما يتعلق بالجراج أو نظم البناء وما يتعلق بالإنشاءات والخرسانة المسلحة وغيرها.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن في حالة عدم مطابقة المبنى للاشتراطات لن يتم منحه إذن السماح بالانتقال إلى المرحلة التالية، إلا بعد تصحيح المخالفة.

وأردف “أننا نعمل الآن على وضع الصيغة النهائية لمنظومة البناء الجديدة، على أن يتم العمل بها عقب الانتهاء من مهلة الـ6 أشهر المحددة من قبل الوزارة بوقف أي بناء في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وذلك بتاريخ 24 نوفمبر 2020.

مصادرة المباني المخالفة

الجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أعلنت عن أن منظومة التراخيص الجديدة للمباني تتضمن بندا يتيح للحكومة مصادرة المبنى بشكل فوري حال مخالفته، وعدم الالتزام بالترخيص وتطبيقه دون اللجوء إلى استصدار حكم قضائي بذلك.

وأشار الدكتور خالد قاسم إلى أنه سوف يكون هناك دليل إرشادي من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي للمحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، من أجل مراجعة التراخيص الصادرة ومدى التزامها بالاشتراطات، بالإضافة إلي وقف البناء نهائيا في إقليم القاهرة الكبرى ويشمل: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، فضلًا عن محافظة الإسكندرية، مع التوجيه بدراسة إمكانية عدم السماح بالبناء نهائيًا في بعض المناطق.