منها إعلان الحرب والتعبئة.. حالات انعقاد مجلس الدفاع الوطني

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور أمين عام المجلس.

ونستعرض خلال التقرير الحالي، حالات انعقاد مجلس الدفاع الوطني، وذلك وفقا لقانون إنشائه الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 2014، والصادر من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 فبراير 2014، وهي:

– يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلى الانعقاد مرة كل 3 أشهر.

– يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلى الانعقاد كلما استدعت الضرورة ذلك.

– عند قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدًا باستمرار.

ويحدد قرار الدعوة إلى الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور 12 عضوا من أعضائه، وتكون مداولات المجلس “سرية”، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وحضر اجتماع، اليوم، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.