منها بنك مصر.. طريقة سحب الراتب مقدماً من 3 بنوك خلال عيد الأضحى

منها بنك مصر.. طريقة سحب الراتب مقدماً من 3 بنوك خلال عيد الأضحى

طريقة سحب الراتب مقدماً خلال عيد الأضحى من بنك مصر وبنك CIB وبنك كريدي أجريكول، حيث تقدم البنوك المصرية خدمة سحب الراتب مقدمًا، مقابل رسوم بسيطة، يتم خصمها بمجرد نزول الراتب الجديد.

ونستعرض طريقة سحب الراتب مقدمًا من البنوك وهي كالتالي:

طريقة سحب الراتب مقدماً من بنك مصر

يقدم بنك مصر لعملاء المرتبات إمكانية سحب الراتب مقدماً بإجراءات بسيطة وتتيح اقتراض 65% من الراتب الشهري قبل نزوله.

مميزات سحب الراتب من بنك مصر

يقدم بنك مصر اعلى قيمة تسهيل تصل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20000 جنيه.

ويقدم بنك مصر أطول مدة سداد تصل إلى عامين مع إمكانية التجديد دون مستندات جديدة.

ويتميز أيضاً سحب الراتب من بنك مصر بأقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

ويمكن من خلال بنك مصر سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال الشهر ذاته.

ويمكن من خلال بنك مصر استخدام مبلغ التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات من خلال ماكينة ATM.

ويمكن من خلال بنك مصر سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.

المستندات المطلوبة

طلب الحصول على التسهيل.

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن آخر 3 أشهر أو مفردات راتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهرين على الأكثر.

طريقة سحب الراتب مقدماً من بنك كريدي أجريكول

خصائص ومميزات

يقدم بنك كريدي أجريكول حد سحب متجدد يصل إلى 50% من متوسط الراتب الشهري المحول على البنك.

متاح في أي وقت من الشهر.

يجب إتمام عملية تحويل الراتب في حساب كريدي أجريكول لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل قبل طلب الحصول على الخدمة.

يمكن سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

يتم تسوية الرصيد مباشرة من مرتب الشهر التالي.

المستندات المطلوبة

بطاقة رقم قومي سارية.

صورة ضوئية من جواز السفر في حالة الأجانب.

طريقة سحب الراتب مقدمًا من بنك CIB

عند تحويل راتبك الشهري إلى حسابك في CIB يمكن الحصول على حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من راتبك الشهري، بنظام السحب على المكشوف بضمان المرتب، ما يساعدك على تجاوز حالات الطوارئ المفاجئة، وسداد فواتيرك قبل موعد استحقاقها، أو الاستعداد لأي فرص أو ظروف غير متوقعة.

مميزات الخدمة

حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من راتبك الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه.

إمكانية سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

سعر عائد تنافسي يحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

سهولة سداد المبلغ من خلال أكثر من 198 فرعا و440 ماكينة إيداع نقدي.

المستندات العامة المطلوبة