منها فتح المساجد لصلاة الجمعة.. 7 قوانين و14 اتفاقية أمام مجلس النواب اليوم

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال عدد من مشروعات القوانين الهامة، يأتى فى مقدمتها:

1- مشروع قانون بشأن الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

2- مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

3- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

5- تعديلات قانون الشرطة.

6- مشروعى قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

7- الترخيص لبعض الوزراء فى التعاقد مع شركة المصرية للتعدين.

ويناقش المجلس أيضا 14 اتفاقية من بينها الاتفاق بين جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

ووفق المذكرة الإيضاحية ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين و سيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة “A”و النقطة “E” وفقا للقانون الدولي

ووفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط ” A شرق ” الى E غرب ” وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١ و الذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق و يعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة ” A شرق ” و النقطة ” E غرب ” ملزما و نهائيا

كما تناقش اللجان عددا من الموضوعات حيث تستكمل اللجنة التشريعية تعديل قانون العقوبات بشأن التعدى على الموظف العام فى حضور وزير العدل

وتناقش اللجنة الدينية موضوع فتح المساجد لصلاة الجمعة.

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي تناقش اقتراحات برغبة عن مشكلات الطرق والصرف الصحي، ومن المتوقع أن ينهى المجلس اليوم دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول.