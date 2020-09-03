منها مجمع التحرير.. السيسي يصدر قرار جمهوري بزوال صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة

منها مجمع التحرير.. السيسي يصدر قرار جمهوري بزوال صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا برقم 459 لسنة 2020، بزوال صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الرئيس السيسي والذي نصت مادته الثانية على أن تنقل ملكية العقارات الآتية وفقًا للخرائط والإحداثيات لصالح صندوق مصر السيادي.

قائمة العقارات والأراضي الصادر بحقها القرار:

– أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.68 م.

– أرض حديقة الأندلس “حديقة الحيوان بطنطا” بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083 م.

– أرض ومبني مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 128832 م.

– أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية المبني القديم بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.88 م.

– أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265 م.

– أرض ومباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115 م.

– أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م.

ونصت المادة الثالثة من قرار الرئيس السيسي، على أن يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.