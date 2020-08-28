منها مكالمات هاتفية: احذر.. 6 أخطاء تسبب سرقة الحساب البنكي

منها مكالمات هاتفية: احذر.. 6 أخطاء تسبب سرقة الحساب البنكي

أرسلت البنوك تحذيرات لعملائها بضرورة عدم الإفصاح عن أي بيانات بشأن حساباتهم البنكية، وذلك تجنبا للسرقة من قراصنة الحسابات البنكية عبر الإنترنت.

وتتعرض الحسابات البنكية للسرقة على مستوى العالم، وخاصة مع التطور التكنولوجي الكبير بسبب وقوع بعض العملاء بأخطاء تؤدي إلى سرقة الحساب البنكي.

وتأتي مسؤولية حماية الحسابات البنكية على ثلاثة أطراف، وهم “البنك والعميل وشركات الدفع الإلكتروني” ولكن تقع المسؤولية الأكبر على العميل تتمثل في عدم الإفصاح عن أية معلومات عن حسابه البنكي.

أخطاء يرتكبها العميل وتؤدي إلى سرقة الحساب البنكي

1 – الإفصاح عن الرقم التعريفي وهو عبارة عن 16 رقما مدون على كارت الخصم المباشر.

2 – الإفصاح عن الثلاثة أرقام المدونة على ظهر كارت الخصم المباشر.

3 – الإفصاح عن الرقم السري الخاص بكارت الخصم المباشر للعميل.

4 – استخدام كارت الخصم المباشر في التطبيقات الإلكترونية المجهولة.

5 – في الآونة الأخيرة بدأ بعض المحتالين بالاتصال بالعملاء بحجة تحديث بياناتهم في البنك التابع له لعدم ايقاف الخدمات عليه فهذه المكالمات وهمية ولايقوم البنكً بالاتصال بالعملاء لتحديث بياناتهم.

6 – عدم التعامل مع الرسائل الوهمية التي تتم عبر العنوان الالكتروني للعميل لإخباره بفوزه بجائزة كبرى بهدف إغوائه بالإفصاح عن معلومات حسابه المصرفي لتحويل الجائزة المالية ثم يتم سرقة حسابه.