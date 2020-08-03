من بينها مصر.. شرط جديد من الكويت لاستقبال القادمين من الدول المحظورة

من بينها مصر.. شرط جديد من الكويت لاستقبال القادمين من الدول المحظورة

أعلن الطيران المدني الكويتي بيانًا إلحاقيًا حول حظر استقبال الركاب من 31 دولة من بينها مصر.

وقالت إدارة الطيران المدني الكويتي، عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، “يمنع من دخول دولة الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت عبر دول أخرى.

ووضعت شرطًا على القادمين إليها من الدول المحظورة من أجل السماح لهم بدخول البلاد، وهو أن يكون الراكب استقر في دولة غير محظورة 14 يوماً وأجرى فحص “PCR” بصلاحية 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى وصوله إلى الكويت.

الطيران المدني : يمنع من دخول دولة الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق “الترانزيت” عبر دول أخرى مالم يستقروا بتلك الدول غير المحظورة مدة 14 يوما ومن ثم قيامهم بعد 14 يوما باجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة. pic.twitter.com/ahNMGbghfT — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) August 2, 2020

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية، كشفت أن نحو 10 آلاف تذكرة سفر ستُلغى بعد قرار الكويت حظر الطيران التجاري من وإلى 31 دولة على مستوى العالم، مُشيرة إلى أن آلاف المُقيمين في الكويت سيلغون حجوزاتهم خوفًا من عدم رجوعهم ودخولهم مُجددًا إلى البلاد.

وأكّدت الصحيفة الكويتية واسعة الانتشار، وفق مصدر اقتصادي لم تُسمه، أن القرار تسبب في كارثة اقتصادية وخسائر فادحة لبعض شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة، واصفًا إيّاه بأنه “مُتسرع”.

وقال المصدر الكويتي إن القرار “لم يُبنَ على أسس واضحة تقنع الجمهور وتسبب في إرباك جدول الرحلات والمسافرين”.