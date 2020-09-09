المالية تعلن عن مواعيد جديدة لصرف مرتبات شهر سبتمبر

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة، وذلك اعتبارًا من 22 سبتمبر الحالي لنحو 6 ملايين موظف وعامل بالدولة.

وبحسب الكتاب الدوري لوزارة المالية للشهر الحالي، تبدأ 21 وزارة وهيئة مرتبات شهر سبتمبر يوم 23 المقبل، ثم يبدأ صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.

بينما يتم صرف المستحقات الأخرى بخلاف المرتبات للعاملين بالدولة خلال أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.

المواعيد الجديدة لصرف مرتبات شهر سبتمبر

– صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للجهات التالية:

وزارات: الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة واقتصادية.

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، والقوى العاملة.

هيئات مستقلة وجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.

صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الأربعاء 23 سبتمبر للجهات التالية:

وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية. دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

هيئات مستقلة: القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة الإدارية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 24 سبتمبر للجهات التالية:

وزارات: التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة.

هيئات مستقلة وجهات: الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية.

صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الأحد والاثنين 27 و28 سبتمبر

صرف المرتبات لجميع الوزارات والهيئات والجهات الموجودة في الدولة.