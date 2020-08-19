مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق 19 اغسطس 2020 بالكشف عن مواعيد مباريات النادي الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي قد أعلنت عن مواعيد 3 جولات جديدة بمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

كذلك كان اتحاد كرة القدم المصري قد سبق وأعلن موعد مباريات الدوري حتى الجولة الـ22، وقرر مؤخرا انطلاق مباريات الجولة الـ23 بداية من 29 من شهر أغسطس.

ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي والزمالك معاً مباراة ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري يوم السبت المقبل بملعب استاد القاهرة.

مواعيد مباريات النادي الأهلي

يوم 26 أغسطس مع فريق الجونة بالجولة 22 لمسابقة الدوري في الساعة 9.00.

وفي الجولة الـ23، يلعب الفريق الأحمر مع المصري في ملعب استاد برج العرب الساعة 8.30 يوم 29 من شهر أغسطس.

ويستضيف النادي الأحمر في ملعب استاد القاهرة يوم 4 سبتمبر نظيره وادي دجلة في الساعة 8.00 بالجولة الـ24.

ويخرج الأهلي لملعب استاد المكس لملاقاة حرس الحدود يوم 7 سبتمبر ضمن الجولة الـ25 في الساعة 8.30.

مواعيد مباريات نادي الزمالك