يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية بفارغ الصبر حلول شهر أغسطس القادم من العام الحالي 2020، من أجل متابعة ما تبقى من مباريات في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أجرى اليوم الجمعة مراسم قرعة الدور ربع النهائي إضافة إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن المسابقة لا يزال مُتبقي فيها 4 مباريات في إياب الدور ثمن النهائي، على أن تقام جميع المباريات بداية من مطلع الشهر القادم حتى يوم 23 من الشهر ذاته الذي سيكون موعداً للمباراة النهائية.

وقرر اليويفا أن تقام المباريات المتبقية من الدور ثمن النهائي على ملاعب الأندية المستضيفة بصورة طبيعية، أما بقية المواجهات انطلاقاً من الدور ربع النهائي وصولاً إلى الدور نصف النهائي سوف تقام كلها في مدينة لشبونة البرتغالي، على أن يقام النهائي على ملعب النور الخاص بنادي بنفيكا البرتغالي مع العلم بأن جميع المباريات بدون جماهير.

وإليكم الآن أولاً مواعيد المباريات الأربعة المتبقية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

يوفنتوس الإيطالي / أولمبيك ليون الفرنسي، الجمعة 7 أغسطس 2020، الساعة التاسعة مساءً.

مانشستر سيتي الإنجليزي / ريال مدريد الإسباني، الجمعة 7 أغسطس 2020، الساعة التاسعة مساءً.

برشلونة الإسباني / نابولي الإيطالي، السبت 8 أغسطس 2020، الساعة التاسعة مساءً.

بايرن ميونخ الألماني / تشيلسي الإنجليزي، السبت 8 أغسطس 2020، الساعة التاسعة مساءً.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 وصولاً إلى المباراة النهائية، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة: