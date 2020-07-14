مواقيت صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هـ.

وأعلن أن الثلاثاء 21/7/2020 فلكيـًا هو المتمم لشهـر ذي القعـدة 1441هـ، وتكون غـرة شهـر ذي الحجة 1441هـ، الأربعاء 22/7/2020.

أما وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكيًا، الخميـس 30/7/2020، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، الجمعـة 31/7/2020.

وحدد المعهد وقت صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات مصر على النحو التالي:

(الجمعــة 31/7/2020)

المدينــة وقت الصلاة

5:41 الفيـــــــــــوم

5:38 القـــاهــــــرة

5:41 بني ســــــــويف

5:39 الجــــــــــيزة

5:44 الـمنيـــــــــــــــا

5:41 الإسـكندريـــة

5:44 أســـــــــــــــيوط

5:32 بورسعـــــــيد

5:43 ســـــــوهــــــاج

5:33 الســــــويس

5:39 قــنـــــــــــــــــــا

5:26 العـــــــــريش

5:42 أســـــــــــــــوان

5:32 الطـــــــــــور

5:50 أبـوسمـــــــــــبل

5:30 سانت كاترين

5:52 مرسى مطــروح

5:25 طــــابــــــــــا

5:33 الغـــــردقـــــــــة

5:30 شــرم الشـيخ

5:50 الخــــارجــــــــة

5:40 دمنهـــــــــور

5:33 الإسماعيليـــــة

5:38 طـــنــــــــطا

5:34 دميــــــــــــــــاط

5:36 المنصـــــورة

6:00 الســـــلوم

5:36 الزقـــــازيق

5:27 نــويبـــع

5:38 بنـــــــــــــــها

5:30 حــــــــــــلايـــب

5:39 شبيــن الكـوم

5:33 شلا تيـــــــــن

5:38 كفــرالشيــــخ