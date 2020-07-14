مواقيت صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هـ.
وأعلن أن الثلاثاء 21/7/2020 فلكيـًا هو المتمم لشهـر ذي القعـدة 1441هـ، وتكون غـرة شهـر ذي الحجة 1441هـ، الأربعاء 22/7/2020.
أما وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكيًا، الخميـس 30/7/2020، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، الجمعـة 31/7/2020.
وحدد المعهد وقت صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات مصر على النحو التالي:
(الجمعــة 31/7/2020)
المدينــة وقت الصلاة
5:41 الفيـــــــــــوم
5:38 القـــاهــــــرة
5:41 بني ســــــــويف
5:39 الجــــــــــيزة
5:44 الـمنيـــــــــــــــا
5:41 الإسـكندريـــة
5:44 أســـــــــــــــيوط
5:32 بورسعـــــــيد
5:43 ســـــــوهــــــاج
5:33 الســــــويس
5:39 قــنـــــــــــــــــــا
5:26 العـــــــــريش
5:42 أســـــــــــــــوان
5:32 الطـــــــــــور
5:50 أبـوسمـــــــــــبل
5:30 سانت كاترين
5:52 مرسى مطــروح
5:25 طــــابــــــــــا
5:33 الغـــــردقـــــــــة
5:30 شــرم الشـيخ
5:50 الخــــارجــــــــة
5:40 دمنهـــــــــور
5:33 الإسماعيليـــــة
5:38 طـــنــــــــطا
5:34 دميــــــــــــــــاط
5:36 المنصـــــورة
6:00 الســـــلوم
5:36 الزقـــــازيق
5:27 نــويبـــع
5:38 بنـــــــــــــــها
5:30 حــــــــــــلايـــب
5:39 شبيــن الكـوم
5:33 شلا تيـــــــــن
5:38 كفــرالشيــــخ