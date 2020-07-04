موجة حارة.. ونصائح من هيئة الأرصاد للمواطنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ويكون معتدلا على شمال البلاد، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بداية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة ستصل على القاهرة إلى نحو 38 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة، أما شمال وجنوب الصعيد تتراوح درجات الحرارة بين 40 وحتى 43 درجة، خلال ساعات النهار.

ونصحت الهيئة للأرصاد المواطنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، خلال الارتفاع في درجات الحرارة، والتي جاءت على النحو التالي:

– انتقل إلى أبرد غرفة في المنزل، وتجنَّب الخروج في وقت ارتفاع الحرارةً في اليوم.

– تجنَّب النشاط البدني المُجهِد إذا استطعت.

– لا تترك الأطفال أو الحيوانات في المركبات بموقف السيارات.

– اغتسل برذاذ بارد أو استَحِمّ داخل حوض مملوء بمياه باردة.

– ارتَدِ ملابس خفيفة وفضفاضة مصنوعة من المواد الطبيعية.

– ضع قبعة عريضة الحافة أو غطاء للرأس ونظارة شمسية إذا خرجت.

– استخدِم أغطية وملاءات خفيفة للأَسِرّة بلا وسائد تجنّبا لتراكم الحَرّ.

– اشرب السوائل بانتظام وتجنّب الإفراط في الكافيين والسكر.

– تناول وجبات خفيفة وعلى مرات متعددة، وتجنّب الأطعمة المحتوية على بروتينات عالية.

– عَلِّق مناشف مبلّلة لتبريد هواء الغرف.

– اعمل على الحفاظ على برودة مكان معيشتك.

– استخدم هواء الليل لتبريد مسكنك، وافتح جميع النوافذ.​

وكان مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، أعلنت أن طقس اليوم سيشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاته الطبيعية، من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بُعد، إن حالة الطقس ستكون حارة على القاهرة والوجه البحري، فيما تكون معتدلة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، موضحة أن حالة الطقس سوف تستمر على هذه المعدلات حتى منتصف الأسبوع.

وأضافت شاكر، أن درجات الحرارة على القاهرة ستصل إلى نحو 38 درجة، وتكون على السواحل الشمالية نحو 30 درجة، أما على شمال وجنوب الصعيد فتتراوح درجات الحرارة بين 40 حتى 43 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد، أن حالة الطقس ستكون لطيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات الليل، معتدلة على المناطق الجنوبية، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و24 درجة على أغلب المناطق، وتصل إلى نحو 28 دؤجة على المناطق الجنوبية.

وأكدت شاكر ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من إحساس ارتفاع الحرارة، حيث تتراوح الرطوبة بين 80 : 85% تقريبًا، خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وهو ما يؤدي إلى تكوين شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية، لكنها غير مؤثرة على حركة المرور والسفر على الطرق.

وأشارت إلى أن الظواهر الجوية، خلال الـ3 أيام المقبلة، تتمثل في وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطرابٍ في الملاحة البحرية، كما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسوف تتأثر البلاد خلال الفترة الحالية، بمنخفض الهند الموسمي.