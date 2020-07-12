مياه الشرب بالقاهرة تعلن قطع المياه 15 ساعة غداً الاثنين .. تعرف على المناطق المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة بصفة رسمية اليوم الأحد عن قطع المياه يوم غداً الاثنين لمدة خمس عشر ساعة متتالية على مستوى العديد من المناطق نتيجة القيام بأعمال الصيانة.

وأكدت الشركة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قطع المياه سوف يكون بداية من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الساعة الثانية عشر صباحًا من يوم الثلاثاء.

وأشارت أيضًا إلى أن القطع سوف يشمل عدة مناطق في العاصمة القاهرة، والتي تتمثل على النحو التالي: سراي القبة / منشية البكري / شارع سنان / طومان باي / شارع بن سندر / شارع العزيز بالله / شارع ناصوح.

وشددت شركة مياه الشرب بالقاهرة في البيان على أن جميع المواطنين يتوجب عليك توفير احتياجاتهم من المياه قبل فترة الانقطاع، وخاصة بالنسبة إلى المستشفيات إضافة إلى المخابز، على أن تقوم الشركة بتوفير سيارات تابعة لها تحتوي على مياه صالحة للشرب في جميع المناطق المتأثرة، وفي حالة وجود رغبة في التواصل مع هذه السيارات يجب الاتصال على رقم الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي.