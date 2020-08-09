مياه الشرب تعلن عن قطع المياه عن ثلاث مناطق بين الأسكندرية والبحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في بيان لها اليوم، عن قيام الشركة بقطع المياه عن 3 مناطق بين محافظة الإسكندرية ومحافظة البحيرة، وذلك بسبب وجود كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي الذي يقوم بتغذية هذه المناطق الثلاث.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في بيانها اليوم، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن هذه المناطق الثلاث: ” منطقة عزب الطابية، ومنطقة المعدية، وكذلك شركات البترول”، بدايةً من الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد الموافق 9 اغسطس 2020.

وأشار بيان شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى وجود كسر مفاجئ في الخط الرئيسي الذي يقوم بنقل المياه بعزب الطابية والمعدية خط رشيد، مما يستدعي قطع المياه عن تلك المناطق بسبب أعمال الصيانه وإصلاح الكسر.

وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في البيان ذاته المواطنين بقيامهم بطلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، في حال وجود حاجة لذلك.

يذكر أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية تقوم بالعديد من الإصلاحات والصيانة لخطوط المياه الرئيسية التي تغذي المناطق المختلفة في محافظة الأسكندرية، وذلك من أجل تجنب وجود حوادث كسر مشابهة في المستقبل، كذلك من أجل ضمان استمرار عمل هذه الخطوط لسنوات طويلة قبل الحاجة لتغيرها.