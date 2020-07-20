مياه الشرب تعلن قطع المياه عن بعض مناطق القليوبية لمدة 12 ساعة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لمحافظة القليوبية قطع المياه بصفة رسمية اليوم الإثنين عن عدة مناطق لمدة 12 ساعة كاملة، وذلك بسبب أعمال الصيانة في إحدى شبكات المياه الرئيسية.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية في بيان رسمي، أن قطع المياه سوف يشمل جميع أنحاء قرية بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب.

وأشار أيضًا إلى أن القطع سوف يستمر لمدة 12 ساعة بداية من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل اليوم الإثنين إلى غاية الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم غدًا الثلاثاء، وذلك يرجع إلى قيام الشركة بأعمال التطهير في شبكة الانحدار المتواجدة في قرية بلقس.

وشدد المهندس مصطفى مجاهد في البيان على أن جميع المواطنين في قرية بلقس وخاصة المستشفيات وأصحاب المخابز يجب عليهم توفير احتياجاتهم من المياه خلال الساعات القليلة القادمة قبل انقطاع الخدمة.

وأضاف أيضًا أن الشركة سوف توفر بدورها سيارات تابعة لها تحتوي على مياه صالحة للشرب في جميع المناطق التي ستكون متأثرة بقطع المياه، وفي حالة أراد أي مواطن الحصول على المياه يتوجب عليه الاتصال بالخط الساخن من أي هاتف أرضي.

على صعيد آخر، حرص المهندس مصطفى مجاهد على مطالبة جميع مواطني محافظة القليوبية على تسجيل القراءة الخاصة باستهلاك مياه الشرب عن طريق التطبيق الإلكتروني المتاح حاليًا عبر شبكة الإنترنت، من أجل تسهيل عمل موظفي الشركة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن تسجيل القراءة بشكل إلكتروني لا يعتبر أمرًا جديدًا للمواطنين سواء في محافظة القليوبية أو حتى في جميع محافظات الجمهورية، علمًا بأن هذه الطريقة بات يتم تطبيقها أيضًا من جانب شركات الغاز الطبيعي إضافة إلى شركة الكهرباء.

ويأتي كل ذلك في إطار الخطة التي تسير عليها الدولة المصرية من أجل تحويل كافة الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية بهدف تخفيف العبء على المواطنين، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقامت معظم مؤسسات الدولة بتطبيق هذه الخطة خلال المرحلة الماضية بشكل مثالي للغاية في انتظار سير البقية على نفس النهج، مما سوف يساهم بدوره في تقدم ورخاء المجتمع المصري في السنوات القادمة، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة في نهاية المطاف على المواطن والأجيال الجديدة على وجه التحديد التي بات من المؤكد أن مستقبلها سيكون مميزًا للغاية بفضل مجهودات النظام الحالي.