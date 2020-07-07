مياه الشرب تعلن قطع المياه 18 ساعة متتالية عن عدة مناطق بمدينة نصر الخميس القادم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة رسمياً اليوم الثلاثاء عن قطع المياه عن عدة مناطق في مدينة نصر يوم الخميس القادم الموافق 9 يوليو 2020 لمدة 18 ساعة على التوالي، بسبب أعمال الكباري هناك في المنطقة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن أعمال إنشاء الكباري في بعض مناطق مدينة نصر يتطلب تحويل بعض مسارات خطوط المياه التي تتعارض مع هذه الكباري، وذلك عوضاً عن استمرار في أعمال الإنشاء والتسبب في حدوث كسر مفاجئ للخطوط مثلما حدث يوم أمس الإثنين على سبيل المثال.

وأشارت أيضاً إلى أن قطع المياه سوف يستمر لمدة 18 ساعة كاملة متتالية بداية من الساعة الثامنة مساءً، على أن يتم ضخ المياه بشكل طبيعي لجميع المناطق في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2020.

وشددت شركة مياه الشرب بالقاهرة على أن جميع المواطنين يجب عليهم توفير احتياجاتهم من المياه طوال مدة انقطاع الخدمة، وخاصة فيما يتعلق بأصحاب المخابز إضافة إلى المستشفيات حتى تعود الخدمة مرة أخرى.

وأضافت أيضاً أن الشركة سوف تعمل على توفير سيارات تابعة لها تحتوي على مياه صالحة للشرب في جميع المناطق التي سوف يتم فيها قطع المياه، وفي حالة أراد أي مواطن التواصل مع هذه السيارات والحصول على المياه يتوجب عليه الاتصال على رقم الخط الساخن “125” من أي هاتف أرضي.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه في مدينة نصر يوم الخميس القادم إلى غاية ظهر يوم الجمعة الذي يليه مباشرة تتمثل على النحو التالي:

شارع أبو العتاهية / الحي السابع / شارع محمد لحظي / عبد الحكيم رفاعي / المنطقة السادسة والأولى / المنطقة الثامنة.

وشددت أيضاً في البيان على أن هناك بعض المناطق الأخرى في مدينة نصر التي سوف تتأثر نسبياً بقطع المياه من خلال ضعف المياه لديهم وليس انقطاعها بشكل كامل، وذلك يشمل المناطق التالية: عزبة العرب / الحي السادس / جامعة الأزهر.

وكانت أعمال الكباري في مدينة نصر قد تسببت يوم أمس الإثنين في حدوث كسر بأحد خطوط المياه، مما أسفر عن قطع المياه لعدة ساعات متتالية إلى أن تم إصلاح الكسر وتم ضخ المياه مرة أخرى للمواطنين.

وتأتي أعمال الكباري في إطار خطة الدولة المصرية من أجل تقليل الزحام المروري الخانق الذي تعاني منه دائماً شوارع العاصمة القاهرة على مدار السنوات الماضية، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.