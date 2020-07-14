مياه الشرب في بورسعيد تعلن قطع المياه عن بورفؤاد بالكامل الخميس المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب التابعة لمحافظة بورسعيد بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن قطع المياه عن مدينة بورفؤاد بالكامل، وذلك في يوم الخميس المقبل الموافق 16 يوليو 2020 بسبب أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الخاصة بمحطات توليد المياه.

وأكدت الشركة في بيان رسمي أصدرته اليوم الثلاثاء أنها قررت بعد التنسيق مع هيئة قناة السويس قطع المياه عن مدينة بورفؤاد بالكامل انطلاقًا من الساعة الحادية عشر مساءً إلى غاية الساعة التاسعة صباحًا من يوم الجمعة الذي يليه مباشرة.

وأشارت أيضًا إلى أن ضخ المياه سوف يقل في كافة أنحاء مدينة بورفؤاد بداية من الساعة الثانية ظهرًا يوم الخميس القادم، على أن يتم ضخ المياه بصورة طبيعية مرة أخرى للمواطنين عقب الانتهاء مباشرة من أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة.

وشددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لمحافظة بورسعيد على أن جميع المواطنين المقيمين في مدينة بورفؤاد يجب عليهم توفير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال مدة انقطاع الخدمة وخاصة بالنسبة إلى المستشفيات وأصحاب المخابز وكبار السن.