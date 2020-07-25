مياه الشرب والصرف الصحي تعلن قطع مياه الشرب عن 7 أحياء في الجيزة

مياه الشرب والصرف الصحي تعلن قطع مياه الشرب عن 7 أحياء في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع مياه الشرب، في 7 أحياء بالجيزة

وهي كالتالي: الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وفيصل والهرم وبشتيل؛ وذلك لحدوث عطل بكابل الكهرباء المغذي للمرحلة الجديدة لمحطة مياه إمبابة، مما أدى إلى توقف هذه المرحلة بطاقة 600 ألف متر مكعب.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في بيان لها، إنه جاري إصلاح العطل بمعرفة شركة كهرباء جنوب القاهرة بشكل عاجل.

واعربت الشركة عن أسفها الشديد عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، قائلة إنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتابعت الشركة، أنها تدبر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.