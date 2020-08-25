ميسي يغادر برشلونة ويبلغ إدارة الفريق بفسخ التعاقد دون دفع الشرط الجزائي

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، عن تلقيه طلباً من أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي يفيد برغبته في فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل.

وأرسل ليونيل ميسي فاكس إلى إدارة نادي برشلونة اليوم الثلاثاء أبلغهم فيه بالرحيل وطالب بتفعيل البند الذي يتيح له الرحيل بنهاية الموسم بدون الشرط الجزائي.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الخبر مثل صحيفة “أولي” وقناة “تي واي سي” و”ماركا” وإذاعة “أوندا سيرو” و”كادينا سير” وصحيفة “سبورت” من إسبانيا.

وأكدت إدارة أعمال “ليونيل ميسي” أن قرار فسخ التعاقد جاء من طرف ميسي، حيث يحق له في ظل مد الموسم بسبب جائحة “فيروس كورونا”.

وجاء رد ادارة النادي بأن مهلة فسخ التعاقد من طرف واحد قد انتهت في العاشر من شهر يونيو الماضي.

وأكدت التقارير الصحفية بأن ميسي أبلغ إدارة نادي برشلونة بعدم نيته الحضور لمران الفريق وذلك استعدادا للموسم الجديد.

وقال “فابريزيو رومانو” الصحفي الموثوق في شبكة “سكاي سبورت” أن إدارة نادي برشلونة أكدت أن أحقية فسخ التعاقد من طرف اللاعب وحده قد انتهت، وأن ميسي إذا أراد الرحيل عن برشلونة فإن عليه دفع مبلغ الشرط الجزائي الذي يبلغ 700 مليون يورو.

وأكدت أيضاً إذاعة “راك 1” الإسبانية أن النادي أكد تسلمه لفاكس ميسي بالفعل.

وأكدت أيضاً وكالة “أسوشيتيد بريس” الأمريكية أنها تسلمت وثائق من نادي برشلونة تفيد بأن ميسي طلب الرحيل عن برشلونة رسميا.

وأضافت التقارير الصحفية أن إدارة برشلونة قررت عقد اجتماع عاجل لبحث الموقف.

الجدير بالذكر أن ميسي اجتمع مع مدرب الفريق الجديد “رونالد كومان” صباح اليوم وذكرت قناة “كواترو” الإسبانية أن الأجواء خلال الاجتماع لم تكن جيدة.

وأكدت التقارير الصحفية أن ميسي لم يكن يتوقع ما سمعه من مدربه الجديد “رونالد كومان” حيث تم تحذير ميسي أن كل الامتيازات التي حصل عليها في السابق قد انتهت، وهو ما أثار غضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد.

وذكرت قناة “تي واي سي” الأرجنتينية أن “مانشستر سيتي” هو الأقرب لضم ليونيل ميسي.