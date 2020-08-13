هدرسفيلد يصدم رمضان صبحي بعد إعلان رحيله عن الأهلي

هدرسفيلد يصدم رمضان صبحي بعد إعلان رحيله عن الأهلي

أعلن “لي برومبي” مدير عمليات كرة القدم في نادي هدرسفيلد الإنجليزي، أن النادي تلقى عرض تركي لضم اللاعب رمضان صبحي خلال الساعات الماضية.

وقال “لي برومبي”: “في حال رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع رمضان صبحي، عليهم دفع 7 مليون جنيه استرليني”.

وأضاف “لي برومبي” “كنا نرغب في بيع رمضان صبحي للأهلي لأنهم دفعوا قيمة الإعارة بالإضافة إلى دفع راتب رمضان صبحي لمدة موسمين”.

وأردف “برومبي” “نحن نحترم الأهلي كنادي كثيرا. رمضان لم يوقع للأهلي والآن مطالبنا هي 7 مليون جنيه استرليني”.

وشدد مدير عمليات كرة القدم في نادي هدرسفيلد الإنجليزي “لم يتواصل معنا أي مسئول من بيراميدز. في حال رغبة أي نادي في شراء رمضان سيكون بسعر أعلى من النادي الأهلي الذي تقدم به”.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء أمس الأربعاء، عن رغبة رمضان صبحي بعدم الاستمرار مع النادي والانتقال لنادي بيراميدز.

وقال اللاعب رمضان صبحي مساء أمس الأربعاء إنه جمع متعلقاته الشخصية من النادي الأهلي استعدادا للعودة إلى إنجلترا بعدما طالبه نادي هدرسفيلد بالانتظام في تدريبات الفريق.