نتيجة الثانوية العامة.. التعليم تحسم الجدل حول موعد إعلان نتيجة الثانوية

حسمت وزارة التعليم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة، قبل عيد الأضحى 2020.

وقال إن نتيجة الثانوية العامة لن تظهر قبل عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن فترة العيد ستكون إجازة للمصححين ومقدري الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وأضاف أن عقب عودة المصححين من إجازة عيد الأضحى، سيتم استئناف ما تبقى من إتمام عملية التصحيح وتجميع الدرجات، ومن ثم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت يوم الأحد 21 يونيو، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وإجراءات أمنية مشددة، وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يوليو 2020.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عددًا من إجراءات التأمين بامتحانات الثانوية العامة، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.