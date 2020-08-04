نتيجة الثانوية العامة بعد قليل من موقع وزارة التربية والتعليم برابط مباشر
ننشر اليوم نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد اعتمادها رسميا، من قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث أنه من المقرر أن تعتمد نتيجة الثانوية العامة وتعلن ويتم تهنئة الأوائل صباح اليوم ليتم إعلان النتيجة ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم ظهرا.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط مباشر، على موقع وزارة التربية والتعليم، لمعرفة نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019/2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير في تصريحات عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أنه يعقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة، مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على نتيجة الثانوية العامة.
ولفت طارق شوقي إلى أن نتيجة الثانوية العامة ستتاح بدء من الساعة الثانية من ظهر اليوم.
رابط نتيجة الثانوية العامة
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وأوضحت المصادر أن أوائل الثانوية العامة تخطوا الـ 30 طالب وطالبة من جميع الكنترولات، لافتة إلى أن نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة 2020، أعلى من العام الماضى تتخطى الـ” 79%، وأنه تم مراعاة الطلاب فى التصحيح والظروف الاستثنائية التى مر بها العام الدراسى وأيضا امتحانات الثانوية العامة التى عقدت فى ظل ظروف استثنائية.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.
وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات أخر ثانوية العامة على النظام القديم التقليدى خلال الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى الامتحان قرابة 640 ألف طالب وطالبة.
وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تحديد نسبة النجاح بالثانوية العامة الاثنين، استعدادًا لاعتماد النتيجة ظهر اليوم الثلاثاء.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات له، أن الوزارة تستعد لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة اليوم، بعد أن يتم الاتصال بهم وتهنئتهم.
وأشار إلى أن نتيجة الثانوية العامة ستكون متاحة عبر موقع الوزارة يوم الأربعاء المقبل، على أن تكون متاحة للطلاب في المدارس يوم الخميس المقبل.
فيما، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس لجنة الثانوية العامة، في تصريحات خاصة، أن نتيجة الثانوية العامة مبشرة، وأن نسبة النجاح خلال هذا العام ترتفع عن العام الماضي، حيث تقترب من 80 %.
فيما كشفت مصادر بالتربية والتعليم، أنه سيتم إعلان أوائل الثانوية العامة 2020 والبالغ عددهم نحو 40 طالب اليوم الثلاثاء، وأنه من المقرر أن تكون النتيجة متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء.
كما أنه من المقرر، أن تكون نتيجة الثانوية العامة متاحة للطلاب وأولياء الأمور، يوم الخميس بالمدارس، على أن يبدأ الطلاب في أعمال التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث أكد رئيس لجنة الثانوية العامة، في تصريحات خاصة، على أن لجنة فنية من أكفأ المعلمين، ستقوم بمراجعة أوراق التظلمات بدقة والطالب يتم إطلاعه على صورة من البوكليت، والكنترولات مسؤولة عن إخطار الطالب بنتيجة تظلمه.
وأشار “حجازي”، إلى أنه أيضًا سيتم إعلان شروط التقدم بالتظلم ومراحل تقديمه خلال المؤتمر المقرر انعقاده للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، مؤكدًا على أنه لن يُظلم طالب أو طالبة في الحصول على حقه وأن أى زيادة في النتيجة سيتم إبلاغ مكتب تنسيق الجامعات بها لتعديل الرغبات بناء على الزيادة.
وأضافت المصادر ، أن نسبة النجاح تخطت العام السابق، كما صرح الدكتور رضا حجازي في وقت سابق، حيث تقترب من 80%، بنجاح 525 ألف طالب، ليتبقى قرابة 152 ألف طالب ما بين راسبين ودور ثانٍ، أغلبهم من طلاب المنازل.
ووفقًا لمصادر بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات سابقة، فإن اعتماد الثانوية سيكون ظهر الثلاثاء، على أن يتم إعلان أوائل الجمهورية، بعد اتصال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتهنئتهم بالنجاح، على أن تتاح النتيجة لباقي الطلاب بموقع الوزارة بعد ساعات من إعلان الأوائل.
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