نتيجة الثانوية العامة بعد قليل من موقع وزارة التربية والتعليم برابط مباشر

ننشر اليوم نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد اعتمادها رسميا، من قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث أنه من المقرر أن تعتمد نتيجة الثانوية العامة وتعلن ويتم تهنئة الأوائل صباح اليوم ليتم إعلان النتيجة ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم ظهرا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط مباشر، على موقع وزارة التربية والتعليم، لمعرفة نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019/2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير في تصريحات عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أنه يعقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة، مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على نتيجة الثانوية العامة.

ولفت طارق شوقي إلى أن نتيجة الثانوية العامة ستتاح بدء من الساعة الثانية من ظهر اليوم.

رابط نتيجة الثانوية العامة