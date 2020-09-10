نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 برقم الجلوس.. والإجراءات اللازمة لدخول الكليات

ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والإجراءات المطلوبة لدخول الكليات 2020، حيث يستطيع طلاب المرحلة الثانية من خريجي الثانوية العامة معرفة الكلية أو المعهد العالى، الذى أتم موقع التنسيق ترشيحهم لدخوله، من خلال الدخول على الرابط الخاص بنتيجة تنسيق المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك ضمن محتويات بوابة الحكومة المصرية.

ويستطيع خريجي الثانوية العامة الذين قاموا بتسجيل الرغبات، ضمن المرحلة الثانية من التنسيق معرفة الكلية أو المعهد الخاص بهم، فقط يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري من خلال النافذة التالية.

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ويمكن للطالب الإطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، بعد معرفة الكلية أو المعهد الذين تم ترشيحه لـ(دخولها /دخوله)، وذلك بالقيام بطبع النتيجة من موقع التنسيق المرفق في النافذة السابقة، بعد إدخال رقم الجلوس والرقم السرى.

ولا يستطيع الطالب دخول الكلية أو المعهد إلا من خلال بطاقة الترشيح التي ظهرت على الموقع واستخراج الكارنيه، وتعتبر بطاقة الترشيح تصريح لدخول الكلية للطالب في المرحلة التي تسبق استخراج كارنيه الكلية أو المعهد.

وعن عدد طلاب المرحلة الثانية، الذين ينتظرون نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق دخول الجامعات إلى أكثر من ربع مليون طالبًا وطالبة.

ويبلغ عدد الطلاب الذين ينتظرون نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق دخول الجامعات، بكلاً من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية 254 ألفًا و512 من الطلاب موزعين على الشعبتين.

ويصل عدد طلاب الشعبة العلمية 194 ألفًا و448 من الطلاب بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 60 ألفًا و64 طالبًا وطالبة.