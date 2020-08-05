نشتري ام نبيع.. توقعات سعر الذهب في الفترة المقبلة (تقرير)

قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى سعر في تاريخ المعدن النفيس، حيث بلغ ثمن الأونصة الواحدة “28.5 جرام”، أكثر من ألفي دولار أميركي.

وقفز سعر الذهب في مصر اليوم، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 الي 1051 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 920 جنيه، ووصل عيار 18 إلى 788 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7360 جنيه.

وبعد هذا الارتفاع الضخم أصبح المستهلك العادي في حيرة من أمره، هل يشتري أم يبيع؟ وهل هذا الارتفاع مجرد فقاعة سريعة؟.

يذكر أن سعر الذهب وصل الي مستوي قياسي في عام 2011 عندما وصل سعر الأوقية إلى 1921 دولارا، لكن مع بداية العام الجاري 2020، وخلال أزمة فيروس كورونا “كوفيد 19″، ارتفع سعر الذهب بشكل كبير ومستمر.

وارتفع سعر الذهب قرابة 32% منذ بداية 2020 مدعوما بالإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية لتخفيف الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا.

وبلغ سعر الذهب خلال آخر ثلاث شهور وخاصة في يوليو الماضي، أرقاما قياسية لم يشهدها سعر الذهب في السابق، فصعد من 1800 الى 1900 دولار.

ويتوقع الخبراء أن تستمر أسعار الذهب في الصعود خلال الأشهر المقبلة.

ويرجع السبب في الندرة والإجماع على استخدام الذهب مما جعل للمعدن النفيس قيمة كبيرة، خاصة في أوقات الأزمات، كالتي يعيشها العالم الآن.

الذهب نحو الارتفاع: توقعات سعر الذهب في الفترة المقبلة

قال “رجب حامد” الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذى لشركة “سبائك الكويت”، إن سعر الذهب اليوم تجاوز مستوى الألفي دولار للأوقية، ومن الممكن أن يرتفع إلى 2100 و2200 دولار.

وقال “رجب حامد” إنه يتوقع أن يرتفع سعر الذهب في القريب العاجل نحو 2050 دولارا للأونصة الواحدة، و2100 قريبا.

وتوقع أحد أكبر المصارف العالم وهو “ستي بنك” الأميركي ،أن يصل سعر أوقية الذهب الي 2000 دولار، وهو ما تجاوزه سعر الذهب اليوم.

وبحسب حامد، فإن بنك “غولدمان ساكن”، المؤسسة المصرفية الرائدة في أميركا والعالم، غيّر من توقعاته بشأن سقف سعر الذهب ليضعه عند حد 2300 دولار للأونصة الواحدة، أما “بنك أوف أميركا” فقد رفع السقف نحو 3 آلاف دولار.

ووجه “رجب حامد” الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذى لشركة “سبائك الكويت” النصيحة للمستهلك البسيط قائلاً: “اشتر. فالقادم أعلى. الأسعار اليوم مرتفعة لكنها ستكون أكثر ارتفاعا في المستقبل”.

وقال “حامد” إن شراء الذهب الآن مناسب، لأنه يعتقد أن وصول سعر الذهب إلى أسعار 2100 و2200 أصبح قريبا جدا، مشيرا إلى أنه حتى لو انخفض الذهب تحت مستوى الألفين فإنه سيعاود الارتفاع مجددا.

وأضاف “إذا كان هدف المستهلك الحصول على ملاذ آمن والادخار، فهذه أسباب وجيهة للشراء الآن، خاصة إذا كان المدى من متوسط إلى بعيد، أي من 6 أشهر فما فوق”.

أما بالنسبة إلى المضاربين والمتداولين، فإن “القرار يعتمد على حركة السوق اليومية، التي قد تهبط وتصعد في حدود عشرات الدولارات”.

وفيما يخص النساء اللاتي تملكن مصاغا ذهبيا، فإن “الوقت الحالي ملائم للبيع، حيث أن سعر جرام الذهب كان قبل فترة يتراوح بين 50 و55 دولارا، أما اليوم فقد أصبح سعر جرام الذهب 64 دولارا”.

توقعات سعر الذهب في الفترة المقبلة

ويرى رجب حامد أنه من الصعب أن يظل الذهب مرتفعا على المدى البعيد، فهو يصعد ويهبط في الأسواق، لكنه من شهر يوليو الماضي يرتفع بشدة.

وقال إن هبوط سعر الذهب قد يكون في نطاق 1950 دولارا للأونصة، متوقعا أن “انحدار المعدن الأصفر نحو 1600 دولار أمر بعيد المنال، و1700 صعبة”.

و”في حال تحسن الظروف الاقتصادية، فقد يهبط الذهب كأقصى حد بين 1800 و1900 دولار”.

ويتفق معه الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية عمرو عبده، الذي يعتقد أن الحد الأدنى لأسعار الذهب سيكون فوق 1800 دولار، بعد أن كانت نحو 1450 في الماضي.

وقال عبده إن الذهب يبدو الآن الملاذ الأكثر أمانا في ظل النتائج المتواضعة لمداخيل الأخرى مثل العوائد على السندات التي كانت تزاحم المعدن الأصفر في خانة الملاذ الأمن.

ورأى أن هناك طلبا كبيرا على الذهب من جانب البنوك المركزية، التي تريد ألا تخسر قيمة احتياطاتها النقدية.

وقال عبده إن الأمر نفسه ينطبق على المستهلكين العاديين، الذين يقبلون على شراء الحلي.

اقرأ أيضاً:

سعر الذهب اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم فى كافة البنوك والسوق السوداء “جدول”.

سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء “جدول”.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك والسوق السوداء “جدول”.