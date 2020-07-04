نشرة كورونا.. مصر تتخطى 72 ألف إصابة والعالم يصل للمليون الحادي عشر

خلال 24 ساعة، شهد العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة أحداثًا مهمة، ترتبط بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وتمثلت أهم الأخبار في إعلان وزارة الصحة والسكان في مصر، إصابة نحو ألف و412 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ووفاة نحو 81 حالة.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان صدر عنها أمس، خروج نحو 402 متعافٍ من المستشفيات، عقب تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتأكد شفاء الحالات المشار إليها.

وعن امتحانات الثانوية العامة، أوضح الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه لم يجر تسجيل أي حالاتٍ مصابة بالفيروس التاجي “كورونا” بين الطلاب والعاملين في الامتحانات.

وعلى الصعيد الدولي، أصيب نحو 11 مليون شخصٍ على مستوى العالم، ولقي نحو نصف مليون شخص منهم مصرعهم لإصابتهم بفيروس كورونا، ولا تزال الولايات المتحدة في مقدمة الدول الأعلى إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت البرازيل نحو 50 ألف إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.