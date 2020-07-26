ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بهذه المناطق

قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بإصدار القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشمالية، وذلك للتيسير على المواطنين.

وننشر لكم أسعار التصالح الجديدة في حي الزاوية الحمراء على هذا النحو:

أولًا.. منطقة (أ)

وتشمل هذه المنطقة الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:

500 جنيه للسكني

700 جنيه للتجاري

600 جنيه للإداري

500 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

وتشمل هذه المنطقة الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطقعلى النحو التالي:

300 جنيه للسكني

360 جنيها للإداري

420 جنيها للتجاري

300 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

وتشمل هذه المنطقة الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي: