ننشر لكم الأسعار الجديدة لقيمة التصالح في مخالفات البناء في القاهرة

ننشر لكم الأسعار الجديدة لقيمة التصالح في مخالفات البناء في القاهرة

أصدر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، القرار رقم 3967 لسنة 2020 فيما يخص تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة ، وذلك من اجل التيسير على المواطنين.

ويأتي خفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة في إطار حرص الحكومة المصرية على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

الجدير بالذكر أن المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

وقرر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلا من نهايتها 15 أغسطس.

أسعار التصالح الجديدة في حي حلوان على النحو التالي:

أولًا.. المنطقة (أ)

وتشمل هذه المنطقة كل من الشوارع المطلة على شارع عمر بن عبدالعزيز، والشوارع المطلة على طريق الأوتوستراد، والشوارع المطلة على كورنيش النيل، حيث يبلغ سعر التصالح في هذه المنطقة مقابل المتر الواحد على النحو التالي:

300 جنيه للسكني

800 جنيه للتجاري

و400 جنيه للإداري

500 جنيه للصناعي

800 جنيه لمناطق أخرى وتشمل هذه المناطق (النوادي الرياضية – المدارس – الحضانات – الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

ثانيًا.. المنطقة (ب)

وتشمل هذه المنطقة جميع التقسيمات منها (تقسيم الموظفين – سلاح المهندسين – الطيران – الاتحاد الاشتراكي – المحافظة – الأملاك – الفردوس وما شابهها)، حيث يبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد فيها على النحو التالي:

200 جنيه للسكني

500 جنيه للتجاري

250 جنيهًا للإداري

300 جنيه للصناعي

500 جنيه لأخرى (النوادي الرياضية – المدارس – الحضانات – الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

ثالثًا.. المنطقة (ج)

وتشمل هذه المنطقة العزب والكفور ومساكن مشروع ناصر وما شابهها من مساكن، حيث يبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد فيها على النحو التالي:

100 جنيه للسكني

200 جنيه للتجاري

150 جنيهًا للإداري

200 جنيه للصناعي

200 جنيه لأخرى وتشمل (النوادي الرياضية – المدارس – الحضانات – الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

وننشر لكم في أسعار التصالح الجديدة في الأحياء السكنية بمناطق غرب القاهرة على النحو التالي:

أولا مناطق واحياء الزمالك وجاردن سيتي وشارع معروف

منطقة أ وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

2000 جنيه للسكني

2000 جنيه للتجاري

2000 جنيه للإداري

1500 جنيه للصناعي.

المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

1600 جنيه للسكني

1800 جنيه للتجاري

1800 جنيه للإداري

1200 جنيه للصناعي.

المنطقة ج: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

1300 جنيه للسكني

1500 جنيه للتجاري

1500 جنيه للإداري

1000 جنيه للصناعي.

ثانياً مناطق واحياء وسط القاهرة

منطقة أ وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

1200 جنيه للسكني

2000 جنيه للتجاري

1500 جنيه للإداري

1000 جنيه للصناعي.

المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

1000 جنيه للسكني

1500 جنيه للتجاري

1200 جنيه للإداري

800 جنيه للصناعي.

المنطقة ج: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

800 جنيه للسكني

1200 جنيه للتجاري

1000 جنيه للإداري

600 جنيه للصناعي.

ثالثاً مناطق واحياء بولاق

منطقة أ وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

800 جنيه للسكني

2000 جنيه للتجاري

2000 جنيه للإداري

1500 جنيه للصناعي.

المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

600 جنيه للسكني

1500 جنيه للتجاري

1200 جنيه للإداري

800 جنيه للصناعي.

المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:

600 جنيه للسكني

1500 جنيه للتجاري

1200 جنيه للإداري

800 جنيه للصناعي.

وننشر لكم أسعار التصالح الجديدة في حي شبرا على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:

700 جنيه للسكني

2000 جنيه للتجاري

800 جنيه للإداري

600 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:

420 جنيها للسكني

400 جنيه للإداري

600 جنيه للتجاري

360 جنيها للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:

252 جنيها للسكني

288 جنيها للإداري

360 جنيها للتجاري

216 جنيها للصناعي.

وننشر لكم أسعار التصالح الجديدة في حي الزاوية الحمراء على هذا النحو:

أولًا.. منطقة (أ)

وتشمل هذه المنطقة الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:

500 جنيه للسكني

700 جنيه للتجاري

600 جنيه للإداري

500 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

وتشمل هذه المنطقة الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطقعلى النحو التالي:

300 جنيه للسكني

360 جنيها للإداري

420 جنيها للتجاري

300 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

وتشمل هذه المنطقة الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي: