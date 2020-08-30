ننشر لكم الأسعار الجديدة لقيمة التصالح في مخالفات البناء في القاهرة
أصدر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، القرار رقم 3967 لسنة 2020 فيما يخص تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة ، وذلك من اجل التيسير على المواطنين.
ويأتي خفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة في إطار حرص الحكومة المصرية على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.
الجدير بالذكر أن المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مد هذه المهلة لمدة عام آخر.
وقرر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلا من نهايتها 15 أغسطس.
أسعار التصالح الجديدة في حي حلوان على النحو التالي:
أولًا.. المنطقة (أ)
وتشمل هذه المنطقة كل من الشوارع المطلة على شارع عمر بن عبدالعزيز، والشوارع المطلة على طريق الأوتوستراد، والشوارع المطلة على كورنيش النيل، حيث يبلغ سعر التصالح في هذه المنطقة مقابل المتر الواحد على النحو التالي:
- 300 جنيه للسكني
- 800 جنيه للتجاري
- و400 جنيه للإداري
- 500 جنيه للصناعي
- 800 جنيه لمناطق أخرى وتشمل هذه المناطق (النوادي الرياضية – المدارس – الحضانات – الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).
ثانيًا.. المنطقة (ب)
وتشمل هذه المنطقة جميع التقسيمات منها (تقسيم الموظفين – سلاح المهندسين – الطيران – الاتحاد الاشتراكي – المحافظة – الأملاك – الفردوس وما شابهها)، حيث يبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد فيها على النحو التالي:
- 200 جنيه للسكني
- 500 جنيه للتجاري
- 250 جنيهًا للإداري
- 300 جنيه للصناعي
- 500 جنيه لأخرى (النوادي الرياضية – المدارس – الحضانات – الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).
ثالثًا.. المنطقة (ج)
وتشمل هذه المنطقة العزب والكفور ومساكن مشروع ناصر وما شابهها من مساكن، حيث يبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد فيها على النحو التالي:
- 100 جنيه للسكني
- 200 جنيه للتجاري
- 150 جنيهًا للإداري
- 200 جنيه للصناعي
- 200 جنيه لأخرى وتشمل (النوادي الرياضية – المدارس – الحضانات – الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).
وننشر لكم في أسعار التصالح الجديدة في الأحياء السكنية بمناطق غرب القاهرة على النحو التالي:
أولا مناطق واحياء الزمالك وجاردن سيتي وشارع معروف
منطقة أ وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 2000 جنيه للسكني
- 2000 جنيه للتجاري
- 2000 جنيه للإداري
- 1500 جنيه للصناعي.
المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 1600 جنيه للسكني
- 1800 جنيه للتجاري
- 1800 جنيه للإداري
- 1200 جنيه للصناعي.
المنطقة ج: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 1300 جنيه للسكني
- 1500 جنيه للتجاري
- 1500 جنيه للإداري
- 1000 جنيه للصناعي.
ثانياً مناطق واحياء وسط القاهرة
منطقة أ وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 1200 جنيه للسكني
- 2000 جنيه للتجاري
- 1500 جنيه للإداري
- 1000 جنيه للصناعي.
المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 1000 جنيه للسكني
- 1500 جنيه للتجاري
- 1200 جنيه للإداري
- 800 جنيه للصناعي.
المنطقة ج: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 800 جنيه للسكني
- 1200 جنيه للتجاري
- 1000 جنيه للإداري
- 600 جنيه للصناعي.
ثالثاً مناطق واحياء بولاق
منطقة أ وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 800 جنيه للسكني
- 2000 جنيه للتجاري
- 2000 جنيه للإداري
- 1500 جنيه للصناعي.
المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 600 جنيه للسكني
- 1500 جنيه للتجاري
- 1200 جنيه للإداري
- 800 جنيه للصناعي.
المنطقة ب: وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ سعر المتر مقابل التصالح:
- 600 جنيه للسكني
- 1500 جنيه للتجاري
- 1200 جنيه للإداري
- 800 جنيه للصناعي.
وننشر لكم أسعار التصالح الجديدة في حي شبرا على النحو التالي:
أولًا.. منطقة (أ)
تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:
- 700 جنيه للسكني
- 2000 جنيه للتجاري
- 800 جنيه للإداري
- 600 جنيه للصناعي.
ثانيًا.. المنطقة (ب)
تشمل الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:
- 420 جنيها للسكني
- 400 جنيه للإداري
- 600 جنيه للتجاري
- 360 جنيها للصناعي.
ثالثًا.. المنطقة (ج)
تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:
- 252 جنيها للسكني
- 288 جنيها للإداري
- 360 جنيها للتجاري
- 216 جنيها للصناعي.
وننشر لكم أسعار التصالح الجديدة في حي الزاوية الحمراء على هذا النحو:
أولًا.. منطقة (أ)
وتشمل هذه المنطقة الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:
- 500 جنيه للسكني
- 700 جنيه للتجاري
- 600 جنيه للإداري
- 500 جنيه للصناعي.
ثانيًا.. المنطقة (ب)
وتشمل هذه المنطقة الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطقعلى النحو التالي:
- 300 جنيه للسكني
- 360 جنيها للإداري
- 420 جنيها للتجاري
- 300 جنيه للصناعي.
ثالثًا.. المنطقة (ج)
وتشمل هذه المنطقة الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق على النحو التالي:
- 180 جنيها للسكني
- 216 جنيها للإداري
- 252 جنيها للتجاري
- 180 جنيها للصناعي.