ننشر لكم الأسعار الجديدة مقابل التصالح في مخالفات البناء بحلوان

أصدر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، القرار رقم 3967 لسنة 2020 فيما يخص تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة ، وذلك من اجل التيسير على المواطنين.

ويأتي خفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة في إطار حرص الحكومة المصرية على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

الجدير بالذكر أن المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

وقرر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلا من نهايتها 15 أغسطس.

وننشر لكم أسعار التصالح الجديدة في حي حلوان على النحو التالي:

أولًا.. المنطقة (أ)

وتشمل هذه المنطقة كل من الشوارع المطلة على شارع عمر بن عبدالعزيز، والشوارع المطلة على طريق الأوتوستراد، والشوارع المطلة على كورنيش النيل، حيث يبلغ سعر التصالح في هذه المنطقة مقابل المتر الواحد على النحو التالي:

300 جنيه للسكني

800 جنيه للتجاري

و400 جنيه للإداري

500 جنيه للصناعي

800 جنيه لمناطق أخرى وتشمل هذه المناطق (النوادي الرياضية – المدارس – الحضانات – الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

ثانيًا.. المنطقة (ب)

وتشمل هذه المنطقة جميع التقسيمات منها (تقسيم الموظفين – سلاح المهندسين – الطيران – الاتحاد الاشتراكي – المحافظة – الأملاك – الفردوس وما شابهها)، حيث يبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد فيها على النحو التالي:

200 جنيه للسكني

500 جنيه للتجاري

250 جنيهًا للإداري

300 جنيه للصناعي

500 جنيه لأخرى (النوادي الرياضية – المدارس – الحضانات – الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

ثالثًا.. المنطقة (ج)

وتشمل هذه المنطقة العزب والكفور ومساكن مشروع ناصر وما شابهها من مساكن، حيث يبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد فيها على النحو التالي: