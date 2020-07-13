هيئة الدواء المصرية تحذر من انتشار دواء “إيفالكس” المغشوش في الأسواق

أصدرت هيئة الدواء المصرية بيانًا رسميًا من أجل تحذير كافة مواطني الشعب المصري إضافة إلى المستشفيات والصيدليات في جميع أنحاء الجمهورية، بسبب دواء إيفالكس المغشوش المتواجد في الأسواق في الآونة الأخيرة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية في البيان أن ذلك الدواء الذي يستخدم في علاج الزهايمر وضعف الذاكرة إضافة إلى الاكتئاب بات متوفرًا منه العديد من العبوات المغشوشة في الأسواق في الفترة الماضية.

وأشارت أيضًا إلى أن المواطن يستطيع التفريق بسهولة كبيرة بين العبوة الأصلية للدواء وبين العبوة المغشوشة، ويمكن فعل ذلك من خلال التالي: