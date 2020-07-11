وزارة الأوقاف تصدر بيانًا مهمًا بشأن صلاة الجمعة

وزارة الأوقاف تصدر بيانًا مهمًا بشأن صلاة الجمعة

أكدت وزارة الأوقاف، غلق جميع المساجد في جميع المحافظات، خلال وقت صلاة الجمعة أمس، دون وجود أي خروقات.

وقالت في بيان لها، إن ذلك جاء تنفيذًا لشروط فتح دور العبادة التي قررتها الوزارة تنفيذًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، مع استمرار عمليات التعقيم والنظافة طوال اليوم.

وناشدت، جميع المصلين التعاون مع الأوقاف لتنفيذ خطتها حتى نتمكن من الوصول إلى الفتح الكامل.

ونبهت الوزارة من يتخطى التعليمات أنه قد يكون سببًا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه، وحينها ستكون الوزارة مجبرة على غلق أي مسجد يتجاوز فيه التعليمات، سواء في صلاة الجمعة أو غيرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

كما دعت الوزارة، الله العلي العظيم، أن يعجل برفع البلاء عن مصر وسائر بلاد العالمين.