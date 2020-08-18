وزارة التموين تعلن أسباب خفض وزن الرغيف ورفع تكلفة أجولة الدقيق للمخابز

أعلنت وزارة التموين عن أسباب قرار رفع تكلفة أجولة الدقيق للمخابز وخفض وزن رغيف الخبز.

وقالت وزارة التموين في بيانها اليوم إن القرار جاء بعد عقد عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز، ووفقا لمطالب نادى بها كثير من أصحاب المخابز لإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه.

وأضافت الوزارة أنها وافقت على إعادة احتساب تكلفة أجولة الدقيق للمخابز، لترتفع إلى 265 جنيها مقابل 213 جنيها، وأعلنت الوزارة عن زيادة التكلفة وتشمل احتساب هذه الزيادات التي طرأت مؤخراً، وسيتم التطبيق اعتباراً من اليوم.

و تمت إعادة احتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع الى (1450 رغيفا) بدلاً من (1250 رغيفا) فى الچوال بعد إجراء تجارب عديدة.

وأكدت الوزارة أنه سيؤدي إلى زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يومياً وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.

وتم الاتفاق على توحيد أوزان الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين فى جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء علي نفس القيمة الغذائية للرغيف دون اَي نقصان.

وقامت وزارة التموين من خلال كافة المديريات على مستوى الجمهورية بالبدء فى المتابعة الميدانية على أرض الواقع والمرور على كافة المخابز، للمحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة للخبز البلدى المدعم بأرقى المعايير الإنتاجية والمهنية، وتشديد الرقابة وتطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين في حالة تكرار المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة كل مرة، مع توقيع عقوبات رادعة تصل إلى إغلاق المخبز، والهدف من ذلك هو حوكمة منظومة الإنتاج.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز.. وهي:

– بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري كما هو (5 قروش على بطاقة التموين).

– عدم المساس بسعر الرغيف وهو الأقل سعراً عالميًا، ومن ضمن المخبوزات الأفضل غذائيا.

– استمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين فرقَ التكلفة الإنتاجية للرغيف وهي (أكثر من 50 قرشا).

– المحافظة على نفس الكميات المتوافرة للمواطن المصري يومياً.

– يعاد النظر فى هذه التكلفة بداية كل عام مالى أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة.​