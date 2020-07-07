وزارة الري تعلق على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

حرصت وزارة الري المصرية اليوم الثلاثاء على التعليق على التصريحات التي أدلى بها آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا مؤخراً، وذلك بخصوص المفاوضات المستمرة منذ 4 أيام كاملة بين الأطراف المعنية بشأن سد النهضة.

وأكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري خلال مداخلة هاتفية اليوم عبر شاشة قناة “الحياة”، أن رئيس وزراء إثيوبيا أشار إلى أن المفاوضات الحالية تأتي من أجل عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، إلا أنه خالف بذلك التعهدات التي يتم التفاوض بشأنها في المرحلة الحالية المتمثلة في عدم التصريح لوسائل الإعلام عن أي شيء يتعلق بالمفاوضات.

وأضاف أيضاً أن فريق التفاوض المصري قضى أكثر من 40 كاملة حتى هذه اللحظة على مدار الأيام الأربعة الماضية في هذه المفاوضات مع كلاً من السودان وإثيوبيا، وذلك برعاية كلاً من الاتحاد الإفريقي إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد محمد السباعي في حديثه على أن هناك نقطتين من الجوانب الفنية لا تزال هي محور الخلاف والتي تشغل الجانب المصري على وجه التحديد، وذلك بخصوص كيفية تعامل الجانب الإثيوبي مع فترة الجفاف سواء أثناء ملء سد النهضة أو حتى أثناء التشغيل.