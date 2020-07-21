وزارة الري تعلن البدء في التوسع في محطات تحلية مياه البحر

قطع مياه الشرب غداً الجمعة عن قرى كفر البطيخ في دمياط

أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، الدكتور محمد السباعي، بعض تفاصيل خطة الدولة للبدء في الإعتماد على تحلية مياه البحر في المناطق والمحافظات الساحلية، حيث قال سباعي:

“إن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري استعرض خلال اجتماعه مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، الخطة التفصيلية للتوسع في محطات تحلية المياه في إطار الاستراتيجية القومية للمياه 2037.

وأضاف محمد السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباحك مصري” عبر قناة Mbc Misr 2 اليوم الثلاثاء:

“أن الاستراتيجية القومية للمياه تستهدف توفير الاحتياجات المائية من خلال ترشيد المياه والتوسع في محطات تحلية مياه البحر للاعتماد عليها كمورد مهم للمياه خاصة في المحافظات الساحلية.”

وتابع السباعي قائلاً: “بأن نهر النيل يمثل 97% من الموارد المائية وإنه في ظل تحديات المياه وسد النهضة الإثيوبي، تسعى الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة من موارد المياه من خلال المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الزراعي والصحي وتوفير قطع موفرة للاستخدامات المنزلية لتوفير ما يتراوح ما بين 40 و45% من المياه المستخدمة من قبل المواطنين في المنازل.”