وزارة الري تكشف الخلافات العالقة مع إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

كشفت وزارة الري المصري اليوم السبت عن كافة الخلافات والنقاط التي لا تزال عالقة مع دولة إثيوبيا حتى هذه اللحظة، وذلك بخصوص المفاوضات بين الجانبين بشأن سد النهضة قبل ملء وتشغيل الأخير في الفترة القادمة.

وأكد محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم السبت، أن محور الخلاف الأساسي مع الجانب الإثيوبي لا يقتصر فقط على حصة مصر من مياه نهر النيل في فترات الجفاف، ولكنه يشمل أيضاً حجم المخاوف من أمان السد إضافة إلى الأضرار التي ستعود على دول المصب في حالة انهياره.

وأشار أيضاً إلى أن الجانب الإثيوبي لا يزال لم يستكمل بعد دراسة الملف الخاص بأمان سد النهضة، ولم يقم حتى بعرض نتائج هذه الدراسة على دول المصب مما يشكل تهديداً كبيراً لكلاً من مصر والسودان في حالة انهيار جسم السد.

وشدد محمد السباعي في حديثه على أن الدولة المصرية حريصة على استكمال المفاوضات مع الأطراف المعنية لحين التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي الجميع ويضمن معايير السلامة الدولية.

وأضاف أيضاً أن المسؤولين في مصر يأملون أن يغير الجانب الإثيوبي موقفه من النقاط العالقة، نظراً لأن عدم التوصل إلى اتفاق شامل لن يمر مرور الكرام سواء على مصر أو حتى السودان باعتبار مياه نهر النيل مسألة حياة بالنسبة لكلاً من الدولتين.