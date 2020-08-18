وزارة الصحة تعلن أسباب انخفاض أعداد كورونا في مصر

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، الدكتور حسام حسني ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباحك مصري” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر 2” اليوم الثلاثاء، إن سبب انخفاض أعداد كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأضاف “حسني” أن مصر لم تنتصر على كورونا بعد وإنه فقط تم السيطرة على الفيروس بفضل الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بهذه الإجراءات من خلال التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالماء والصابون أو الكحول وارتداء الكمامة.

وتابع “رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا” أن انخفاض نسبة وفيات كورونا في مصر يعود إلى العلاج المبكر وبروتوكولات العلاج الناجحة وأن السبب في الوفيات يرجع إلى التأخر في العلاج مما يؤدي إلى مهاجمة الفيروس لجهاز المناعة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين، عن خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في مصر إلى 60651 حالة حتى اليوم.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 115 اصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.