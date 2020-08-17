انخفاض كبير بعدد الوفيات.. وزارة الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020

انخفاض كبير بعدد الوفيات.. وزارة الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020

بيان كورونا اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020، حيث أعلنت وزارة الصحة خروج 908 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 60651 حالة حتى اليوم.

بيان كورونا اليوم

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 115 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و 5173 حالة وفاة.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

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