وزارة الصحة تعلن عن موعد توفير اللقاح الصيني لكورونا في مصر

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، عن الموعد المبدئي الذي سيتم فيه توفير اللقاح الصيني لفيروس كورونا في مصر حال ثبوت فعاليته.

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اعتزام توقيع اتفاقية التعاون بين الجانب المصري والصيني وذلك في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد خلال شهر سبتمبر 2020.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات صحفيه له اليوم السبت الموافق 29 اغسطس 2020:

إن الشركة الصينية أكدت انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب، وفي سبيلها لإنهاء إجراءات ثبوت فعاليته والحصول على موافقة “FDA”، على أن تسافر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى الصين لتوقيع اتفاق التعاون، والمضي قدمًا في تنفيذ باقي الإجراءات داخل شركة “فاكسيرا” بمصر.

وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان: “أمامنا حوالي 4 شهور حتى الوصول لمنتج لقاح كورونا في مصر”.

الجدير بالذكر أن وزيرة الصحة كانت قد تابعت للوقوف كفاءة البنية التحتية وكفاءة التجهيزات بمصانع شركة “فاكسيرا” من أجل توفير كافة احتياجاتها والعمل على أي تحديات قد تواجهها من اجل حلها بشكل فوري.

وقد قامت وزيرة الصحة بمناقشة عدد الجرعات المطلوب إنتاجها والسعة الإنتاجية للقاح فيروس كورونا بعد الانتهاء من كافة التجارب وثبوت فعاليته في الصين، زذلك من اجل التأكد على توفير احتياجات مصر والتوسع أيضًا للتصدير للدول الأفريقية حيث سيتم اعتبار مصر مركز تصنيع اللقاح في القارة الأفريقية.