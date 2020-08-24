وزارة الصحة تعلن نتائج علاج فيروس كورونا ببلازما الدم الأسبوع المقبل

صرح مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأثنين الموافق 24 اغسطس 2020، إنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة والسكان بشأن استخدام “بلازما الدم” في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك نهاية الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك التصريح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجازة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الاستخدام الطارئ لبلازما المتعافين لعلاج مرضى “كوفيد -19” في المستشفيات.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم:

إنه من المقرر نشر دراسة وزارة الصحة بشأن البلازما في دورية عالمية، لافتًا إلى أن “النتائج مبشرة للغاية”.

أما فيما يخص اعتماد بلازما دم المتعافين كعلاج أساسي ضد فيروس كورونا في مصر، أوضح المصدر أن القرار بيد اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي يرأسها الدكتور حسام حسني.

وقال المصدر في هذا الصدد: “مصر من أوائل الدول التي استخدمت بلازما المتعافين في علاج مرضى كورونا، وكانت نسب النجاح مبشرة، ولدينا أكثر من دراسة عن استخدامها”.

يكذر أن وزارة الصحة والسكان المصرية قد بدأت، منتصف شهر أبريل الماضي، إجراء تجارب استخدام بلازما المتعافين من كورونا في علاج الحالات الحرجة داخل مستشفيات العزل.

وبحسب تصريحات المصدر للصحافة المحلية اليوم فإنه تم استخدام البلازما ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا للحالات الحرجة وشديدة الخطورة، موضحًا أنه بعد شفاء المرضى يبقى في جسم المعافى أجساما مناعية، وبالتالي يتم سحب بلازما الدم منهم إذ تحتوي على كميات عالية من الأجسام المضادة.