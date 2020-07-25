وزيرة الصحة تتابع جاهزية “فاكسيرا” لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا

قامت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت 25 يوليو 2020، بعقد اجتماعًا بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”.

وذلك للتأكد من جاهزية مصانع الشركة وكفاءة خطوط الإنتاج تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد (في حال ثبوت فعاليته بالتعاون مع الحكومة الصينية.)

حضر الإجتماع كلاً من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني لوزير الصحة والسكان، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة “فاكسيرا”، والدكتور محمد العبادي رئيس مجلس إدراة شركة “فاكسيرا” الأسبق.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد: “أن الوزيرة تابعت كفاءة البنية التحتية وكفاءة التجهيزات بمصانع الشركة للوقوف على كافة احتياجاتها وأي تحديات قد تواجهها للعمل على حلها بشكل فوري، كما ناقشت الوزيرة عدد الجرعات المطلوب إنتاجها والسعة الانتاجية للقاح فيروس كورونا بعد الانتهاء من كافة التجارب وثبوت فعاليته، وذلك بما يكفي احتياجات مصر والتوسع أيضًا للتصدير للدول الأفريقية حيث سيتم اعتبار مصر مركز تصنيع اللقاح في القارة الأفريقية.”

وأكمل مجاهد: “أن الوزيرة تابعت خطوط الإنتاج الحالية من اللقاحات المختلفة التي تنتجها الشركة بمصر، كما أكدت أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، لافتًا إلى مناقشة إمكانية مشاركة عدد من الشركات الأجنبية لشركة “فاكسيرا”، لتبادل الخبرات بما يضمن ريادة مصر في تصنيع اللقاحات.”

يذكر أن الدكتورة هالة زايد قد اجتمعت بالسفير الصيني منذ عدة أيام للتوصل إلى اتفاق يتيح لمصر تصنيع لقاح فيروس كورونا الصيني في حال ثبوت فعاليته، لتكون مصر مركز تصنيع وتوزيع اللقاح الصيني في قارة أفريقا والشرق الأوسط.