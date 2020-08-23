وزيرة الصحة تعلن خبر سار وتوجه رسالة هامة للمواطنين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن بالرغم من عدم وجود خبرات سابقة، فإن مصر تخطت الموجة الأولى من فيروس كورونا “كوفيد 19” بنجاح.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه لا يوجد أي تخوف من الموجة الثانية، مؤكدة أن المشكلة ليست في إدارة الأزمة في حالة وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، ولكن المشكلة هي توقف الاقتصاد والدراسة.

ودعت “زايد” المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحة أنه بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم تم تخطى امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بنجاح، بالإضافة إلى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت “زايد” أن 100% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، لديها القدرة على الاستجابة للعلاج.

وأضافت “زايد” إلى أن العزل المنزلي خفض مدة التعافي من فيروس كورونا، حيث أصبح التعافي خلال ثمان أو عشرة أيام.

وأشارت “وزيرة الصحة” إلى أن المواطن هو العامل الفاصل في زيادة الإصابات مرة أخرى بمصر.

وقالت “وزيرة الصحة” أن الدول التي شهدت ارتفاعات أخرى بفيروس كورونا يرجع إلى تراجع مواطنيها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مناشدة المواطنين ارتداء الكمامة وغسل اليد والمحافظة على التباعد.

وذكرت “زايد” إن هناك 6 لقاحات في العالم قد وصلت إلى مرحلة التجارب السريرية، حيث إن الوزارة قامت بالعمل مع جميع الشركات المنتجة لتلك اللقاحات، ومنها لقاح أكسفورد وحجز منه كمية مناسبة لمصر، إضافة إلى الشركات الصينية المنتجة له.