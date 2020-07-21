وزيرة الصحة تعلن عن محافظتان تُسجلان “صفر” إصابات لأول مرة

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزيرة الصحة، في بيان اليوم الثلاثاء، “أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة في مصر فبراير الماضي، تسجل محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر “صفر” حالات جديدة.”

جدير بالذكر، أن إصابات فيروس كورونا المستجد تشهد تراجعاً ملحوظاً في مصر منذ منتصف الشهر الجاري، مع توقعات باستمرار تراجع الإصابات الجديدة على مدار الأيام القادمة وحتى انتهاء فصل الصيف.