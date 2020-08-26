وزير التعليم العالي يعلن فرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية للطلاب الراسبين
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر قناة “TeN”، اليوم الأربعاء، إن مصر ملتزمة بمجانية التعليم، وذلك وفقًا للدستور المصري، ولكن ذلك عبر شروط، منها أن يكون الطالب على قدر من المسؤولية.
وأضاف وزير التعليم العالي، أن فرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية الخاصة للطلاب الراسبين، جاء نتيجة تضييع الطالب الراسب على نفسه حقه الدستوري في مجانية التعليم وعليه أن يتحمل النتيجة.
وشدد وزير التعليم العالي علي “أن من يستخدم التعليم المجاني يجب أن يكون على قدر المسئولية ولا يضر بالصالح العام”.
وقال وزير التعليم العالي، إن الرسوم المفروضة على الطلاب الراسبين في الجامعات، لا تمثل 15% من التكاليف التي تتحملها الدولة في العملية التعليمية.
وأضاف أن تزايد عدد الطلاب الراسبين يؤثر على التحاق الطلاب المستجدين، ويقلل من جودة التعليم نتيجة التزاحم بين الطلاب.
وقال وزير التعليم العالي، أما عن تخلف الطالب عن الامتحانات، أوضح الوزير أن في حالة غياب الطالب نتيجة لعذر قهري لا ينطبق عليه القرار الوزاري الأخير.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر قانونًا بفرض رسوم على الطلاب الراسبين، وفق عدد مرات الرسوب، اعتبارًا من العام الدراسي 2021/ 2022.