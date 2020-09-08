وزير التعليم يصدر 25 قرار هام بشأن العام الدراسى الجديد 2021

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقى، قرارات هامة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد.

قرارات وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسى الجديد 2021

– بدء الدراسة فى المدارس الحكومية والعربى 17 أكتوبر.

– بدء الدراسة فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى.

– لا عودة للدورس الخصوصية.

– من مرحلة رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي المدرسة ذات الفترة الواحدة يذهب الطلاب 4 أيام.

– المدرسة ذات الفترتين 3 أيام حضور فقط.

– من الصف الرابع حتى السادس الابتدائى يومان للمدرسة ذات الفترة الواحدة.

– فى الإعدادية يومان لكل صف دراسى.

– المرحلة الثانوية يحضر الطلاب يومان.

– 3 أيام حضور للمدرسة ذات الفترتين.

– سيتاح الجدول النهائى لتنظيم الحضور حسب المدرسة.

– تكون امتحانات الثانوية العامة إلكترونية العام المقبل.

– الامتحان يعقد من خلال 4 نماذج امتحانية.

– يكون تصميم الامتحان من خلال بنوك الأسئلة.

– سيكون نفس درجة الصعوبة للقضاء على الغش.

– إتاحة فرصتين للامتحان للطلاب في الثانوية العامة أولها فى يوينو والثانية فى أغسطس.

– سيتم احتساب المجموع الأعلى للطلاب.

– لن يحصل طالب على الدرجات النهائية.

– لا مساس بمجموع الثانوية أو تنسيق الجامعات.

– التشغيل قائم للعام الدراسي المقبل 2020 -2021 علمى علوم ورياضيات.

– إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج ايام الحضور من المنازل.

– المرحلة الابتدائية الاعتماد على معلم الفصل الذى يعتمد المنهج على تنمية مهارات الطلاب.

– الصفوف من الرابع حتى السادس الوسيلة الأساسية فى التعلم القنوات التعليمية.

– وسائل مساعدة أخرى منصة البث المباشر وأدمودو والمنصة الإلكترونية.

– تعظيم مجموعات التقويم فى المدارس وايراداتها تذهب للمعلم والمدرسة.

– عودة هيبة المدرسة والمعلم.