وزير الرى الأسبق يكشف أخر تطورات مفاوضات سد النهضة

قال وزير الرى الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، إن مصر والسودان قدمتا شكوى للاتحاد الإفريقي نظرا لخروقات إثيوبيا المستمرة لمسار المفاوضات.

وأضاف وزير الرى الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج “التاسعة”، عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على عقد جولتي تفاوض في مؤتمر رئاسي مصغر، وبند لفض النزاعات واستخدام القانون الدولي واللجوء للتحكيم الدولى لتشغيل وملء سد النهضة.

وأشار علام، أنه في آخر مرة قدمت مقترحًا لملء سد النهضة بخطوط إرشادية غير ملزمة ومن طرف واحد، و الجانبان السوداني والمصري رفضا هذا المقترح، لأن هذا الأمر يتعارض لما تم الاتفاق عليه مع الرؤساء، وتم الانتهاء من ملء المرحلة الأولى للسد رغم تعهدها الصريح للاتحاد الإفريقي، وتم تعليق الجلسات حتى يتم أخذ أمر في المخالفات.