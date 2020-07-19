وزير الري بالبرلمان: لن نقف مكتوفي الأيدي في أزمة سد النهضة

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن الأمر ليس سهلًا وهناك تحديات؛ لكن لن نقف مكتوفي الأيدي، فلدينا أدوات داخلية.

وأضاف وزير الري، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لبحث إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار نتائج المفاوضات.

وأكد أنه سيجرى عقد اجتماع، الثلاثاء المقبل، فيما يخص سد النهضة في إشارة إلى القمة الأفريقية المصغرة، يوم 21 يوليو.

وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الجميع مهتمون بقضية سد النهضة الإثيوبي، مضيفًا،أنهم يدعمون القيادة السياسية في قضية سد النهضة: “هذا مصيرنا، ونحن في يد أمينة”.